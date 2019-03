Tweede Canadese minister stapt op uit onvrede

De Canadese regering van premier Justin Trudeau verkeert in een diepe crisis, nu de tweede minister uit het kabinet is gestapt. Jane Philpott, de begrotingsminister, laat maandag in haar ontslagbrief weten dat ze het „vertrouwen heeft verloren in hoe de regering heeft gehandeld” rond een corruptieschandaal.

Vorige maand stapte minister van Justitie en procureur-generaal Jody Wilson-Raybould al op, die de politieke crisis veroorzaakte. Wilson-Raybould, met wie Philpott goed bevriend is, zegt dat ze vorig jaar door Trudeau en andere beleidsmakers onder druk is gezet om tot een schikking te komen met het internationale ingenieurs- en bouwbedrijf SNC-Lavalin.

Tegen het bedrijf loopt een strafrechtelijk onderzoek voor het mogelijk betalen van steekpenningen aan Libische regeringsmedewerkers tussen 2001 en 2011. Premier Trudeau zou niet hebben gewild dat het bedrijf wordt vervolgd vanwege de banen die in Canada op het spel zouden staan.