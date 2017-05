Tweedaagse G7-top op Sicilië van start

De Amerikaanse president Donald Trump is de belangrijkste deelnemer aan de top van de G7 die vrijdag en zaterdag in het Siciliaanse stadje Taormina plaatsvindt. Leiders van zeven belangrijke industrielanden komen bijeen om er over de wereldeconomie, buitenlandse politiek, veiligheid van de burgers en duurzaamheid van het milieu te beraadslagen.

Het is voor Trump zijn eerste top van de G7. Dat is ook het geval voor de kersverse Franse president Emanuel Macron. De komst van Trump en de andere wereldleiders is omgeven door uitgebreide veiligheidsmaatregelen. Er zijn naar schatting 10.000 agenten, militairen en speciale veiligheidstroepen op de been. Dat zijn er evenveel als het stadje inwoners telt.

Naast de G7-landen Canada, Japan, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten, zijn er in Italië vertegenwoordigers van de Europese Unie en vier Afrikaanse landen aanwezig.