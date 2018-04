Twee zwaargewonden door dolgedraaide lift

Een Chinese man en vrouw zijn levensgevaarlijk gewond geraakt doordat de lift waarin ze stonden omhoog schoot en tegen het dak van een flat knalde.

Het echtpaar stapte op de begane grond in de lift van het gebouw, dat 46 verdiepingen telt. De cabine ging vervolgens zo hard omhoog, dat de klap tegen het dak de bovenkant van de lift verkreukelde.

Vlak voordat het stel de lift betrad was er nog iemand anders in geweest, maar die was op de begane grond uitgestapt.

Volgens de beheerder van het gebouw waren de kabels van de lift ook na het ongeluk nog heel en is nog onduidelijk wat er fout is gegaan.