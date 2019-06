In het centrum van de Tunesische hoofdstad hebben twee zelfmoordterroristen zich opgeblazen. Doelwit was de politie in Tunis.

De eerste dader blies zich op voor een politieauto op een voorname boulevard, de tweede terrorist vlakbij een politiebureau elders in de stad. Door de aanslagen is een politieman gedood en vielen er zeker acht gewonden. Over de motieven van de daders is nog niets bekend.