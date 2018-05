Twee vrouwen vast om steekpartij Parijs

De Franse politie heeft bij het onderzoek naar de steekpartij van afgelopen zaterdag in Parijs twee vrouwen opgepakt. Zij hadden contact met de Frans-Tsjetsjeense dader van de steekpartij en diens vriend die in Straatsburg is aangehouden.

Volgens de krant Le Parisien zijn beide vrouwen negentien jaar oud. Een van de twee zou naar Syrië hebben willen vertrekken.

Een in Tsjetsjenië geboren man belaagde zaterdagavond in het centrum van de Franse hoofdstad passanten met een mes. Hij doodde een 29-jarige man. Verder raakten twee passanten zwaargewond en liepen twee anderen lichte verwondingen op. De politie schoot de dader dood.