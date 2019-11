Twee voorbijgangers gedood bij terreurdaad Londen

Bij de terreurdaad in Londen zijn vrijdag behalve de dader ook twee voorbijgangers omgekomen. Dat meldde de BBC op basis van informatie van bronnen bij de Britse regering.

Een man stak meerdere mensen neer op London Bridge in het centrum van de Britse hoofdstad. Hij werd daarna door speciale eenheden van de politie doodgeschoten. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Aanvankelijk was sprake van meerdere gewonden.

De politie kwam massaal in actie na meldingen van een steekpartij op de London Bridge in het centrum. Daarbij werden meerdere mensen gestoken. Doordat er een melding kwam dat de man mogelijk een explosief bij zich had, werden speciale eenheden naar de brug gestuurd. Op een filmpje van het incident is te zien hoe een politieman op een op de grond liggende man schiet na een worsteling. Een op een explosief lijkend voorwerp dat de dader op zijn lichaam droeg bleek onschuldig.

De brug was in 2017 ook het decor voor een terreurdaad. Toen reden drie jihadisten acht mensen dood met een busje.