Twee Venezolanen omgekomen in boot bij Aruba

Twee Venezolanen zijn dood aangetroffen in een boot bij de kust van Aruba. Kort na de vondst zijn drie mensen aangehouden die ook op de boot zaten. Er is niets bekendgemaakt over de doodsoorzaak.

De Arubaanse minister van Justitie Andy Bikker heeft in een verklaring gezegd dat het vluchtelingen waren die de armoede in Venezuela wilden ontvluchten.

Aruba heeft al langer te maken met een grote vluchtelingenstroom uit Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land verkeert in een grote financiële crisis, waardoor mensen amper nog geld verdienen en het geld niets meer waard is. Veel mensen ontvluchten het land. Aruba ligt enkele tientallen kilometers uit de kust van Venezuela.