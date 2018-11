Een pasgetrouwd stel in het Texaanse Uvalde is twee uur na de bruiloft neergestort met de helikopter waarmee de twee hun feest verlieten. De Bell 206 B was de familiehelikopter. Bij de crash kwamen de twee studenten en de piloot om het leven, zo meldt Fox News.

De helikopter vloog tegen een heuvel, op ruim een kilometer van de familieranch waar het feest werd gehouden. In Texas is het niet ongebruikelijk dat boeren over een eigen helikopter beschikken.