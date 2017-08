Twee Turkse militairen dood door aanslag

Twee Turkse militairen zijn omgekomen nadat hun rijdende auto door een geïmproviseerde bom werd geraakt. Militanten van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK zouden volgens bronnen van Reuters achter deze aanslag in de zuid-oostelijke provincie Diyarbakir zitten.

Het Turkse leger doodde op zijn beurt bij een ander incident in de nabijgelegen provincie Tunceli drie PKK-militanten. Zij waren opgemerkt door een drone.

Sinds het verbreken van de wapenstilstand in 2015 is het onrustig in de zuid-oostelijke provincies waar voornamelijk Koerden wonen. De PKK strijdt sinds 1984 voor een onafhankelijke Koerdische staat. 40.000 mensen zijn al bij het conflict om het leven gekomen.