Twee tankers in brand op Zwarte Zee

Twee schepen staan op de Zwarte Zee, ten zuiden van de Straat van Kertsj, in brand. Het Russische ministerie van Transport berichtte volgens plaatselijke media dat het om twee tankers gaat, het schip de Maestro en het schip de Candy, die beide onder Tanzaniaanse vlag varen. Zeker tien opvarenden zouden zijn omgekomen.

Er zouden meer dan dertig mensen mensen aan boord van de twee schepen zijn geweest. De bemanning van vooral mensen uit India en Turkije is overboord gesprongen volgens Russische media. Die meldden dat er een reddingsactie in gang is gezet en dat er tien doden zijn geborgen en veertien overlevenden zijn gered.

Het is niet duidelijk hoe de brand is uitgebroken, mogelijk gebeurde dat tijdens het overladen van gas van het ene schip naar het andere. De tankers liggen naar schatting 28 kilometer uit kust van het schiereiland de Krim.