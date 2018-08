Twee sterke aardbevingen bij Lombok in 24 uur

Twee weken na de aardbeving die honderden levens eiste, is het Indonesische eiland Lombok opgeschrikt door twee andere aardschokken. De eerste beving zondag had een kracht van 6,3, de tweede een kracht van 6,9. Aanvankelijk had het Amerikaanse seismologisch instituut USGS voor die tweede schok een kracht van 7,2 gemeld.

De Indonesische rampenbestrijdingsdienst BNPB meldde dat door de eerste beving een persoon om het leven kwam. Ook ontstonden in de buurt van het dorp Belanting aardverschuivingen. Of door de tweede beving ook mensen zijn omgekomen, is niet bekend.

De eerste beving was op 32 kilometer diepte en de tweede op ruim 25 kilometer diepte. Beide schokken zijn op het toeristeneiland Bali gevoeld. De autoriteiten houden rekeningen met schade door de bevingen, maar daarvan zijn nog nog nauwelijks meldingen geweest.

Lombok, dat ten oosten ligt van het vakantie-eiland Bali, is sinds 29 juli getroffen door een reeks aardbevingen en naschokken. Op 5 augustus kwamen op het eiland ruim 460 mensen om het leven door een aardbeving met een kracht van 6,9. Zeker 1350 mensen zijn gewond geraakt en meer dan 350.000 dakloos. De schade wordt geschat op meer dan 300 miljoen euro.