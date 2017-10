Twee Slowaakse ex-ministers lang de cel in

Slowakije heeft geschiedenis geschreven door twee voormalige ministers tot langdurige gevangenisstraffen te veroordelen. De speciale rechtbank voor georganiseerde criminaliteit en corruptie in Pezinok bij Bratislava bepaalde woensdag dat Marian Janusek twaalf jaar de cel in moet. Zijn opvolger Igor Stefanov op het departement van Bouw en Regionale Ontwikkeling kreeg negen jaar.

Het met spanning tegemoet geziene vonnis wordt niet onmiddellijk van kracht. Janusek en Stefanov hebben nog het recht beroep aan te teken tegen de straf. Het tweetal raakte tien jaar geleden in opspraak door wat in de media bekend werd als het „mededelingenbord-schandaal”. Ze zorgden er op het ministerie voor dat een Europees aanbestedingsproject ter waarde van 120 miljoen euro alleen in ‘selecte kring’ bekend werd. De enige inschrijver kreeg de opdracht.

De EU trok de subsidie meteen in toen dat aan het licht kwam en leed geen schade. De Slowaakse staat, die een deel had voorgefinancierd, schoot er ruim 12 miljoen bij in. Dat geld bleek via schimmige kanalen weggesluisd.