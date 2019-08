Twee schietpartijen in VS binnen één dag

Bij twee schietpartijen in de VS, één in Texas en één in Ohio, zijn zaterdag 29 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Het waren de zestiende en zeventiende massaschietpartijen in Amerika dit jaar. Dat komt gemiddeld neer op één dodelijk schietincident per elf dagen.

De 21-jarige Patrick Crusius opende zaterdagmorgen in de Texaanse grensstad El Paso het vuur op een parkeerplaats bij een filiaal van de grootwinkelketen Walmart. Onder zijn eerste slachtoffers waren enkele kinderen die bij de ingang van de winkel geld inzamelden voor een goed doel. De schutter liep daarna al schietend de winkel binnen. In totaal vermoordde hij twintig mensen, onder wie zes Mexicanen. Er vielen ook nog eens twintig gewonden. Na de schietpartij legde de man zijn wapens neer en liet zich arresteren.

Zaterdagavond laat opende de 24-jarige Connor Betts het vuur in een uitgaanswijk van de stad Dayton in de staat Ohio. Daarbij vielen 9 doden en 27 gewonden. Onder de slachtoffers waren de zus van de dader en haar vriend. Zes van de negen slachtoffers waren zwart.

De schutter, die een kogelwerend vest droeg en extra magazijnen bij zich had, werd binnen enkele minuten doodgeschoten door de politie. Volgens burgemeester Nan Whaley van Dayton hadden er honderden slachtoffers kunnen vallen als de politie de schutter niet snel had doodgeschoten.

Over het motief van de dader in Dayton tast de politie nog in het duister. Het feit dat een zus van de dader omkwam, kan volgens de politie duiden op een conflict in de familiesfeer. Het kan volgens de politie ook een racistische gemotiveerde daad zijn omdat er zes zwarte Amerikanen onder de slachtoffers zijn. De bar, waar de meeste mensen getroffen werden, is vooral onder Afro-Amerikanen populair.

Manifest

Het motief van de schutter in El Paso is daarentegen wél duidelijk. Vrijwel gelijktijdig met de aanslag verscheen van hem een manifest op het anonieme internetforum 8chan. Daarin kondigde hij de aanslag aan. Hij noemt zijn daad in de verklaring „een antwoord op de latino-invasie van Texas.”

Dat sluit aan bij zijn keus van het plaats delict: een winkelcentrum in de grensstad El Paso waar vooral Mexicaanse toeristen hun inkopen komen doen. Om zijn daad te plegen had de dader, die bij zijn ouders in Dallas woont, een autorit van duizend kilometer over. Naast de aanslagpleger zijn er nog twee mannen gearresteerd. De politie weet nog niet wat hun rol was.

De twee aanslagen hebben in heel Amerika ontzetting en afschuw oproepen. President Trump zei zaterdagmorgen: „De schietpartij van vandaag in El Paso, Texas, was niet alleen tragisch, maar ook een lafhartige daad. Ik sta achter iedereen in dit land die de haatdragende daad van vandaag veroordeelt. Er zijn geen redenen of excuses die het doden van onschuldige mensen ooit zullen rechtvaardigen. Melania en ik sturen onze gedachten en gebeden naar de geweldige mensen in Texas.”

De woordvoerder van president Trump, KellyAnne Conway, noemde de aanslagen zondag „terreurdaden.” Ook de leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnel zei in gedachten en gebeden bij de slachtoffers te zijn.

Democratische politici betuigden eveneens hun medeleven. Maar daarnaast deden ze een klemmende oproep om het wapenbezit in de VS aan banden te leggen. Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, zei in een reactie: „Te veel families in te veel gemeenschappen zijn gedwongen om de verschrikkingen van wapengeweld te doorstaan. Genoeg is genoeg.”

Op de vraag van een reporter aan Trump wat hij gaat doen aan het probleem van het wapenbezit, zei de president zondag dat er door zijn regering al het nodige is gedaan en dat hij nog meer wil doen. Tegelijk wees hij erop dat beide schutters „psychisch ziek” zijn en dat dit niet valt op te lossen met een verbod op het bezit van wapens.

Antimigratiebeleid

In Amerika stellen veel commentatoren dat de schietpartijen een gevolg zijn van de sterke polarisatie in de VS en vooral van het antimigratiebeleid van president Trump. Beto O’Rourke, een van de Democratische kandidaten voor het presidentschap die zelf uit El Pasdo afkomstig is, wees er zaterdag op dat de stijging van haatmisdrijven in de VS plaatsvindt onder „een president die Mexicanen verkrachters en criminelen noemt. Trump is een racist, en hij jaagt het racisme in dit land aan. Dit verandert het karakter van ons land sterk.”

De (Democratische) sheriff van El Paso, Richard Wiles, zegt „ziek te zijn van mensen die voor de camera hun condoleances aanbieden en zeggen te bidden, maar verder niets doen. Ik wil politici die opstaan tegen racisme.” Trumps stafchef, Mick Milvaney, zei zondag: „Ik geef de mensen die de trekker hebben overgehaald de schuld. Mensen nog aan toe, is er echt iemand die de president de schuld geeft? Die lui zijn ziek.”

Mexico heeft inmiddels laten weten te overwegen juridische stappen te ondernemen om te bezien of de schutter van El Paso kan worden uitgeleverd. Het land wil dat de getroffen families worden beschermd, aldus de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard in een video op twitter.