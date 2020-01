Twee raketten raken de ‘groene zone’ in Bagdad

Twee raketten zijn woensdag ingeslagen in de zogenoemde ‘groene zone’ in Iraakse hoofdstad Bagdad. Dat meldden Iraakse politiebronnen. Na de inslag werden sirenes gehoord in de zwaar beveiligde wijk, waar veel ambassades en overheidsgebouwen staan, zeiden getuigen.

Een van de raketten zou op 100 meter van de Amerikaanse ambassade zijn terechtgekomen. Wie achter de aanval zit, is niet bekend. Het Iraakse leger meldde dat er geen gewonden zijn gevallen.

Afgelopen weekend werd de groene zone ook al bestookt met katjoesjaraketten. Een woning vlak bij de Amerikaanse ambassade werd toen getroffen. Er zouden drie gewonden zijn gevallen, allen burgers.

Een derde projectiel sloeg in aan de overkant van de rivier de Tigris, in de wijk Jadriya. Volgens de zender al-Arabiya liepen zes personen verwondingen op.

Een week geleden nog werd de Amerikaanse ambassade in Bagdad belaagd door woedende pro-Iraanse milities. Niet lang daarna schakelde het Amerikaanse leger de Iraanse generaal Qassem Soleimani uit met een raketaanval in Irak.