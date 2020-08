Twee prominente Wit-Russische oppositieleden gearresteerd

Na de massale protesten in Wit-Rusland tegen het staatshoofd Alexander Loekasjenko heeft de speciale politiemacht OMON twee prominente leiders van de democratische beweging gearresteerd. Olga Kovalkova en Sergej Dylesvki werden in een gevangenentransportvoertuig in Minsk gezet, meldde de oppositie maandag.

De autoriteiten hebben de arrestatie bevestigd. De reden is onduidelijk. Loekasjenko heeft herhaaldelijk gedreigd de coördinatieraad van de oppositie te breken. Hij verklaarde het lichaam, dat de dialoog met het machtsapparaat zoekt, onwettig. Kovalukova en Dylevski zitten in het bestuur van de coördinatieraad.

De organisatie probeert na 26 jaar met Loekasjenko als president een vreedzame machtsoverdracht in de voormalige Sovjetrepubliek tot stand te brengen. Het meest prominente lid is de Nobelprijswinnaar voor de literatuur, Svetlana Alexijevitsj. De Wit-Russische autoriteiten hebben de schrijfster gedagvaard voor een ondervraging over haar banden met de oppositie. Alexijevitsj moet woensdag verschijnen, een andere lid van de oppositie moet dinsdag vragen van de onderzoekers beantwoorden.

De oprichting van de coördinatieraad werd geïnitieerd door de burgerrechtenactivist Svetlana Tichanovskaja. De oppositie ziet de 37-jarige als de winnaar van de presidentsverkiezingen van 9 augustus. Loekasjenko daarentegen had zich voor de zesde keer tot staatshoofd laten uitroepen, met 80 procent van de stemmen van de kiezers.

Al meer dan twee weken zijn er protesten en stakingen in staatsbedrijven tegen Loekasjenko. Volgens schattingen van onafhankelijke media waren zondag meer dan 200.000 mensen in Minsk de straat opgegaan om zijn ontslag te eisen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken daarentegen schat het aantal op maximaal 20.000.

Op een bijeenkomst ter gelegenheid van het begin van het nieuwe schooljaar zei Loekasjenko tegen het staatsagentschap Belta dat alle leraren die hem niet steunden, ontslagen moeten worden. Hij heeft herhaaldelijk werknemers in overheidsdienst gedreigd met ontslag als zij de protesten steunen.

Leraren, maar ook leden van de veiligheidsdiensten, medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en journalisten van de staatsmedia hebben zich al publiekelijk van Loekasjenko afgekeerd, soms via videoboodschappen.