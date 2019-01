Twee pistewerkers Alpen gedood door explosie

In Frankrijk zijn zondag twee pistewerkers om het leven gekomen toen zij preventief een lawine probeerden te veroorzaken met een explosief. Dat meldt de website France Bleu. Vermoedelijk is er iets misgegaan toen zij de explosieven in gereedheid brachten. Momenteel is het lawinerisico in de Alpen zeer hoog en worden lawines kunstmatig opgewekt.

Het is zeer zeldzaam dat er op deze manier mensen om het leven komen in wintersportgebieden. Het ongeluk gebeurde in Morillon, in het skigebied Grand Massif.