Twee Noord-Koreanen gevlucht naar Zuid-Korea

Twee Noord-Koreanen zijn per boot naar buurland Zuid-Korea gevlucht. De twee werden door het Zuid-Koreaanse leger aangetroffen op de Gele Zee, meldt het in Seoul gevestigde persbureau Yonhap op basis van regeringsbronnen.

Een van de vluchtelingen was een Noord-Koreaanse legerofficier, die aangaf te willen overlopen. Het is voor zover bekend het eerste geval van overlopende Noord-Koreanen, sinds de ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in april.

Vluchtende Noord-Koreanen wijken veelal uit naar China. In november vorig jaar raakte een soldaat zwaargewond die de oversteek waagde bij de streng bewaakte gedemilitariseerde zone tussen beide Korea’s.