Twee nieuwe arrestaties in zaak doden in Britse koelwagen

De Britse politie heeft twee arrestaties verricht in verband met de vondst van 39 doden in een koelwagen in de plaats Grays bij Londen, in oktober vorig jaar. Het totale aantal mensen dat vastzit in verband met de zaak komt daarmee op zestien, van wie er tien vastzitten in Vietnam.

De politie arresteerde zondag een 22-jarige man in Noord-Ierland vanwege verdenking van doodslag en mensensmokkel. Vorige week arresteerde de Britse politie samen met Duitse autoriteiten een 43-jarige man voor dezelfde feiten op de luchthaven van Frankfurt, maakten ze dinsdag bekend.

Alle slachtoffers van het truckdrama, onder wie twee 15-jarige jongens, hadden de Vietnamese identiteit. Een van de arrestanten, een 25-jarige Noord-Ier die de vrachtwagen bestuurde, heeft inmiddels schuld bekend.