Twee Nederlanders omgekomen in Vietnam

Twee Nederlanders zijn om het leven gekomen in de Vietnamese provincie Thừa Thiên-Huế. De stroming sleurde de mannen mee toen ze in zee zwommen, bericht een lokaal medium. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt het overlijden van de twee Nederlanders en heeft contact gehad met hun familieleden. De twee waren op groepsreis, zei een woordvoerster.

Het duo was gaan zwemmen bij een resort. Ze konden niet tijdig uit zee worden gered, bericht Việt Nam News. Hun stoffelijke resten zijn inmiddels geborgen en overgebracht naar een ziekenhuis. De wateren bij de provincie zouden onstuimig zijn door de tyfoon Toraji.