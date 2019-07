Twee Nederlanders omgekomen in Spanje

Ten noorden van de Spaanse stad Alicante zijn door een ernstig verkeersongeval twee Nederlanders en een baby uit België om het leven gekomen. De Nederlandse slachtoffers zijn een man van 61 jaar en zijn 22-jarige dochter. De echtgenote van de omgekomen man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Het ongeluk gebeurde zondagmiddag op de autosnelweg AP7 bij El Campello. De auto van de Nederlanders botste op een auto met Belgische inzittenden. Drie mensen zijn bij het ongeluk ook zwaar gewond geraakt.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Spaanse media meldden dat een van de bestuurders plotseling van rijbaan is veranderd, omdat het ongeluk op een stuk van de snelweg was waar wordt voorgesorteerd voor het nemen van een andere autosnelweg.