Twee miljoen mensen willen Area 51 bestormen

Maar liefst twee miljoen mensen hebben zich via Facebook aangemeld voor de ‘bestorming’ van Area 51 op 20 september. Het is een geheime testlocatie van de Amerikaanse luchtmacht in de woestijn van Nevada, waarover al decennia geruchten gaan dat er buitenaardse ruimteschepen en ‘aliens’ worden bewaard.

Onder het motto ‘Zo’n grote groep kunnen ze niet stoppen’ maakte de Amerikaan Matty Roberts in juli een Facebook-event aan om de mysterieuze luchtmachtbasis binnen te dringen. „Het begon als een grap, ik had niet gedacht dat het ergens op zou uitlopen”, zegt Roberts tegen CNN. Maar hij kreeg zoveel aanmeldingen, plus een bezoekje van de FBI, dat hij de ‘bestorming’ nu heeft veranderd in een muziekfestival op de Extraterrestrial Highway, de weg langs de basis.

„Ik doe mijn best om bestorming te ontmoedigen. Ik wil alleen maar een feestje van weirdo’s bij elkaar in de woestijn”, zegt Roberts. Hij gaat ervan uit dat het evenement uiteindelijk niet meer dan 20.000 bezoekers zal trekken.

