Door een brand in een kaasmakerij in Agurain in Spaans Baskenland is maandag 2 miljoen kilo kaas verloren gegaan. De krant El País meldde dat er geen gewonden zijn gevallen.

De brandweer liet weten dat de brand kort na middernacht uitbrak en dat er op dat moment geen werknemers in de kaasmakerij waren.

De brand begon door onbekende oorzaak in een ruimte met karton, plastic en ander brandbaar materiaal. Pas aan het begin van de middag had de brandweer het vuur onder controle.