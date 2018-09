Twee miljard extra naar crisisgebied Tsjaad

De internationale gemeenschap wil ruim 1,7 miljard euro extra uittrekken voor hulp aan het crisisgebied rond het Tsjaadmeer. Tijdens een donorconferentie in Berlijn kreeg de noodlijdende bevolking van een van de armste regio’s ter wereld ongeveer drie keer zoveel geld toegezegd als een jaar geleden bij een vergelijkbare bijeenkomst in Oslo.

„Dat is zelfs nog aanzienlijk meer dan waarop we oorspronkelijk hadden gehoopt”, reageerde de Duitse minister Buitenlandse Zaken, Heiko Maas. Zelf draagt zijn regering 130 miljoen extra bij, waarvan 100 miljoen voor humanitaire hulp en de rest voor politieke stabilisering.

Het waterpeil van het grote meer ten zuiden van de Sahara is door de klimaatverandering dramatisch gezakt. Als gevolg daarvan speelt zich in de omringende delen van Kameroen, Tsjaad, Niger en Nigeria een catastrofe af. Behalve door de honger en droogte worden de 50 miljoen bewoners ook nog bedreigd door de terreur van Boko Haram en Islamitische Staat. Het resultaat is een aanhoudende vluchtelingenstroom richting Europa.

„We moeten er samen voor zorgen dat het gebied geen knooppunt wordt voor terrorisme, criminaliteit en mensensmokkel”, aldus Maas.