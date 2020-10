Twee mannen schuldig aan aanslag op Keniaans winkelcentrum

Een rechter in Kenia heeft twee van de drie mannen die woensdag terechtstonden voor de fatale aanslag op een winkelcentrum in de hoofdstad Nairobi, schuldig bevonden. De derde ging vrijuit wegens gebrek aan bewijs. De mannen stonden terecht voor betrokkenheid bij de terroristische aanvallen in september 2013 op het winkelcentrum Westgate.

De rechter achtte de twee schuldig aan het plannen van een terroristische aanval. Ook zei hij dat de twee hebben meegeholpen aan de aanvallen op het winkelcentrum. Bij die aanvallen en een vier dagen durende gijzeling in september 2013 kwamen 67 mensen om het leven. De Somalische terroristische organisatie al-Shabaab eiste de aanslag op. Die organisatie zou banden hebben met de netwerken van al-Qaeda en Islamitische Staat.

Het proces begon in januari 2014. De rechter concludeerde woensdag dat de twee, Mohamed Ahmed Abdi en Hassan Hussein Mustafa, hebben samengewerkt met de vier terroristen die tijdens de aanslag omkwamen. Op 22 oktober krijgen de veroordeelden hun staf te horen.