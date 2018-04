Twee leden uit AfD na brengen Hitlergroet

Twee Beierse leden van de AfD zijn uit de rechts-populistische partij gestapt omdat ze in opspraak waren geraakt door een foto waarop ze de Hitlergroet brengen. Markus Schirling en Frank Salloch lieten weten dat ze de partij uit vrije wil verlaten.

Op het internet was een foto geplaatst waarop Schirling en Salloch de Hitlergroet brengen op de berg Zugspitze. Die ligt in Zuid-Beieren en is met een hoogte van ruim 2900 meter de hoogste berg van Duitsland. De foto dateert van 2014.

Anderhalve maand geleden stopte André Poggenburg als AfD-fractievoorzitter in de deelstaat Saksen-Anhalt. In een toespraak had Poggenburg in Duitsland wonende Turken „kamelendrijvers” genoemd. Ook had hij mensen met een dubbele nationaliteit „niet-vaderlandslievend gespuis” genoemd.