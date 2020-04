Twee leden Kennedy-familie vermist na kanotocht

In de Amerikaanse staat Maryland is door de autoriteiten een zoekactie opgezet naar twee leden van de Kennedy-familie. De twee zijn met een kano het water opgegaan en zijn sindsdien vermist.

Het gaat om Maeve Kennedy McKean (40), de kleindochter van de vermoorde oud-Democratische senator en presidentskandidaat Robert F. Kennedy, en haar achtjarige zoon. De twee gingen donderdag in een kano het water op in een baai in de buurt van Annapolis.

Volgens The Washington Post sprong het duo in de kano om een bal uit het water te halen en dreven ze af. Reddingswerkers vonden donderdag een kajak en een peddel, maar niet de vermisten, meldden de lokale autoriteiten. Ook vrijdag is gezocht naar het tweetal.

De bekende Amerikaanse familie krijgt al vele jaren te maken met rampspoed. Robert Kennedy werd in 1968 omgebracht tijdens diens presidentscampagne, vijf jaar nadat zijn broer, oud-president John F. Kennedy, werd gedood. In 1999 kwam John F. Kennedy Jr. met zijn vrouw en schoonzus om het leven tijdens een vliegtuigcrash. Saoirse Kennedy Hill, een kleindochter van Robert, stierf vorig jaar op 22-jarige leeftijd aan een overdosis drugs.