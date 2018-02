De Engelse politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van moord op een zes weken oude baby.

De hulpdiensten werden zondagochtend ingeschakeld omdat er een kind in nood was. De baby werd meegenomen naar het ziekenhuis, waar hij korte tijd later overleed, meldt de krant The Independent dinsdag.

Een achttienjarige vrouw en een zestienjarige jongen uit de plaats zijn aangehouden. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is.