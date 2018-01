Twee jaar voor fataal ongeval met jetski

Een 25-jarige man is in Kopenhagen tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege een dodelijk ongeval met een jetski vorig jaar, waardoor twee Amerikaanse studentes het leven verloren.

De man was in mei met hoge snelheid in de haven van Kopenhagen op het huurbootje gebotst waarop zeven Amerikaanse uitwisselingsstudenten zaten. Een 18-jarige en een 21-jarige Amerikaanse overleefden dat niet.

De veroordeelde raasde samen met anderen door de haven. Na het ongeval vluchtte de groep met hun waterscooters over het water maar zij konden kort na het incident worden gepakt. De anderen kregen een geldboete.