Twee jaar cel voor vleeshandelaar Jan F.

De Nederlandse vleeshandelaar Johannes F. is door een rechter in Parijs veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar wegens oplichting en fraude. Gesjoemel met paardenvlees mondde in 2013 uit in een schandaal in Europa. Een Franse beklaagde, Jacques Poujol, moet eveneens 2 jaar de cel in, maar daarvan is anderhalf jaar voorwaardelijk. Twee andere verdachten, van wie een Nederlander, kregen een jaar voorwaardelijk opgelegd.

Het proces ging over systematisch en internationaal gesjoemel met paardenvlees uit Roemenië en Canada dat als rundvlees werd verkocht en verwerkt. Tegen F. was 4 jaar cel geëist. De aanklagers zien in hem „de grote organisator van deze oplichterij”. F. en Poujol van de inmiddels opgedoekte vleesproducent Spanghero hebben beiden betoogd onschuldig te zijn. Ze maakten elkaar verwijten over de gang van zaken.