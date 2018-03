Twee jaar cel voor afdoen hoofddoek

Een vrouw die in december vorig jaar in het openbaar in Teheran haar hoofddoek afdeed is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Dat heeft de officier van justitie woensdag gezegd tegen het Iraanse persbureau Tasnim. Hij stelde dat aangeklaagde door haar verplichte hidjab af te nemen de „ontaarding aanmoedigde”. De identiteit van de vrouw is niet bekendgemaakt.

In februari pakte de politie 29 vrouwen zonder hoofddoek op tijdens een anti-hidjab-campagne die bekend werd als de „witte woensdagen”. Volgens de autoriteiten steunen in het buitenland gevestigde tv-zenders de actie door de Iraanse vrouwen op te roepen op woensdag blootshoofds naar buiten te gaan.