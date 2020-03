Twee EU-ministerraden in Brussel uitgesteld om virus

Vanwege het nieuwe coronavirus wordt een voor donderdag geplande vergadering van de EU-handelsministers in Brussel uitgesteld. Dat geldt ook voor het justitiedeel van het overleg van de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken op vrijdag. Dat heeft een woordvoerder van tijdelijk EU-voorzitter Kroatië gezegd. Er zijn nog geen nieuwe data geprikt.

Namens Nederland zou minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) het overleg donderdag bijwonen. Op de agenda stonden onder meer de goedkeuring van het handelsverdrag tussen de EU en Vietnam, de voorbereiding van een conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Kazachstan in juni en de handelsrelatie van Europa met China en de Verenigde Staten. Verder zouden de bewindslieden van gedachten wisselen over de gevolgen van het virus op bevoorradingsketens en handelsstromen.

De justitieministers zouden onder meer praten over het Europees Openbaar Ministerie en de uitwisseling van elektronisch bewijsmateriaal. Het deel van de EU-ministerraad vrijdag van de ministers van Binnenlandse Zaken gaat vooralsnog wel door. Zij komen net als vorige week bijeen om te praten over onder meer migratie. Zo komt de situatie bij de Grieks-Turkse grens weer aan de orde. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) is hierbij naar verwachting aanwezig.