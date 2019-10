Door een steekpartij in het hoofdbureau van politie in Parijs zijn twee doden gevallen. Dat meldden lokale media donderdag. De dader is een van doden. Het andere slachtoffer is een politieman.

Volgens lokale media is de dader een geradicaliseerde medewerker van het hoofdbureau. Direct na het steekincident werd de omgeving van het bureau afgezet. Ook een nabijgelegen metrostation ging dicht.