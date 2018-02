Door een explosie in een koolzaadoliefabriek in Dieppe, in het noorden van Frankrijk, zijn zaterdag zeker twee personen om het leven gekomen.

Volgens een woordvoerder van het betrokken bedrijf Saipol deed zich omstreeks 10.00 uur een explosie voor in de fabriek, waarna brand uitbrak en er een enorme rookwolk ontstond. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.