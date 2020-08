In Vlaams-Brabant is zaterdagmiddag een zweefvliegtuig neergestort. Daarbij zijn twee mensen omgekomen, meldt de burgemeester van Tienen Katrien Patryka.

Het ongeluk gebeurde ten oosten van Brussel bij het vliegveld van Goetsenhoven, waar een zweefvliegclub actief is. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook de identiteit van de slachtoffers is nog onbekend.