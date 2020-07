Twee doden en twee gewonden bij helikoptercrash in Australië

Bij een helikoptercrash in het noordwesten van Australië zijn zaterdag een man en een meisje om het leven gekomen. Een vrouw en een ander kind verkeren in kritieke toestand, meldden Australische media, onder verwijzing naar de politie van de deelstaat West-Australië.

De helikopter stortte zaterdagmiddag kort na het opstijgen neer in Bilingurr, een buitenwijk van de stad Broome. De man, de vermoedelijke piloot, stierf onmiddellijk. Het meisje bezweek in een ziekenhuis aan haar verwondingen. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.