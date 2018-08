Twee doden en tientallen gewonden in Bologna

Door meerdere explosies en branden in de buurt van het vliegveld van de Italiaanse stad Bologna zijn twee mensen omgekomen. Ook vielen er ongeveer 55 gewonden, aldus het Italiaanse persbureau Ansa. De explosies zijn veroorzaakt door een aanrijding waarbij meerdere voertuigen waren betrokken. Veertien gewonden zijn er slecht aan toe.

Volgens Italiaanse media ontstonden de explosies door een aanrijding tussen twee vrachtwagens op een verhoogde snelweg. De ene vervoerde auto’s, de andere vrachtwagen was op pad met licht ontvlambare stoffen. Door de ontploffingen stortte een deel van de weg in. De brand sloeg over naar een terrein met auto’s. Meerdere voertuigen op dat terrein vatten vlam.

Op sociale media zijn foto’s geplaatst van een enorme vuurbal en enkele rookwolken. De explosies hadden plaats in Borgo Panigale, een buitenwijk van Bologna.