Twee doden door tyfoon Hagibis in Japan

In Japan zijn al twee doden gevallen door de tyfoon Hagibis die zaterdagochtend aan land kwam. Zeker zes mensen worden vermist. Door het noodweer zitten ongeveer 270.000 huishoudens zonder stroom. De storm bevindt zich nu in de buurt van de stad Kawasaki.

In elf regio’s is de noodtoestand afgekondigd, waaronder Tokio, schrijft de publieke omroep NHK. Miljoenen mensen in deze regio’s zijn geadviseerd om te vertrekken naar veiligere plekken. Rond Tokio dreigen rivieren te overstromen door hevige regenval.

Hagibis is de krachtigste tyfoon in de afgelopen zestig jaar die aan land komt in Japan. Er worden windsnelheden van 198 kilometer per uur gemeten.

Het openbare leven is grotendeels stilgelegd door het noodweer. Veel treinen rijden niet meer en ook veel vluchten zijn geschrapt.