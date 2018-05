Twee doden door treinongeluk Beieren

In het zuiden van Duitsland zijn maandagavond twee mensen om het leven gekomen door een treinongeluk. Veertien anderen raakten gewond, meldt de Duitse politie. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.

Het incident had plaats in Aichach in Beieren. Daar botsten op zo’n honderd meter van het station een goederentrein en een passagierstrein op elkaar. De machinist van de goederentrein bleef ongedeerd. Een machinist van de andere trein en een passagier overleefden het ongeluk niet.