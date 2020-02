In Florida zijn zaterdagmiddag twee mensen, onder wie een 15-jarige jongen, doodgeschoten na een rouwdienst in een kerk. Ze overleden ter plaatse. Twee anderen raakten gewond, van wie er een in een ziekenhuis werd opgenomen. De uitvaartplechtigheid had plaats in de Victory City Church in Riviera Beach.

Lokale media meldden dat er dertien schoten zijn afgevuurd. De politie heeft nog niemand aangehouden.