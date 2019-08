Op het station in het Duitse Iserlohn (Noordrijn-Westfalen) zijn zaterdag twee mensen doodgestoken. De slachtoffers zijn een man en een vrouw, zei een woordvoerder van de politie. In de loop van de middag is een verdachte aangehouden.

Volgens de eerste bevindingen gaat de politie uit van een daad in de relationele sfeer. Verscheidene mensen waren getuige van de bloedige daad. Volgens de Duitse krant Bild had een van de slachtoffers nog voor zijn leven gevochten, maar hij kon niet worden gered.