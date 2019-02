Twee doden door explosie en brand in pand Lyon

In de Franse stad Lyon zijn zaterdagavond bij een brand in een gebouw twee mensen om het leven gekomen. Vier anderen raakten gewond bij de brand die vooraf werd gegaan door een explosie. Onder de doden is een kind.

„Twee lichamen werden teruggevonden, een vrouw en een kind”, liet het parket van Lyon weten. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.

De brand en de explosie zouden in een bakkerij zijn geweest. De krant Le Parisien schrijft dat een van de gewonden vanaf de tweede verdieping van het pand uit een raam is gesprongen.