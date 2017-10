Twee doden door bosbrand Galicië

Twee mensen zijn zondag omgekomen door een van de vele branden die de omgeving van de stad Vivo in Galicië in het westen van Spanje teisteren. De slachtoffers reden in een busje dat bij de plaats Nigrán door de vlammen werd omsloten, meldt de krant El Diario op gezag van medewerkers van de gemeente.

De branden in de provincie Pontevedra zijn volgens de autoriteiten overgewaaid uit het naburige Portugal of aangestoken. Door droogte, hoge temperaturen en harde wind vanaf de Atlantische Oceaan zijn ze moeilijk te bestrijden.