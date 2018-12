Zeker twee Vietnamese toeristen zijn gedood door een bomexplosie in de Egyptische hoofdstad Caïro. Zij zaten volgens het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken in een toeristenbus in de buurt van de piramides van Gizeh toen een zelfgemaakt explosief op straat afging.

Tien andere Vietnamese toeristen raakten gewond. Ook de buschauffeur en een gids raakten gewond.