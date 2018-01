Twee doden bij zwaar ongeluk autobahn

Op de Duitse snelweg in de buurt van Heilbronn in deelstaat Baden-Württemberg heeft woensdagavond een ernstig ongeluk plaatsgevonden. De politie meldt dat twee mensen om het leven zijn gekomen. Een derde slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het incident had plaats op de A6. Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Een vrachtwagen voor zwaar transport en daarachter een begeleidende auto stonden bij een afrit voor een parkeerplaats toen een derde auto met hoge snelheid achterop de begeleidende auto reed. Die botste vervolgens op de vrachtwagen. De inzittenden van de vrachtwagen bleven ongedeerd.