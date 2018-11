Twee doden bij schietpartij yogastudio Florida

Een man heeft in een yogastudio in de Amerikaanse staat Florida het vuur geopend. Hij schoot zes mensen neer, van wie twee in het ziekenhuis zijn overleden. De vier anderen raakten zwaar gewond, meldden lokale media. Ook raakte iemand gewond die een klap met het vuurwapen kreeg.

De schutter beroofde uiteindelijk zichzelf van het leven, zegt een politiecommissaris van Tallahassee. Volgens hem handelde de dader alleen en is er geen gevaar meer voor de samenleving. De politie tast nog in het duister over de motieven van de schutter.

De schietpartij had plaats in een zogeheten hot yogastudio in Tallahassee, waar oefeningen bij hoge temperaturen worden uitgevoerd.