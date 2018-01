Twee doden bij schietpartij in school Kentucky

Een vijftienjarige jongen is dinsdag gewapend met een pistool een middelbare school in de buurt van Benton in de Amerikaanse staat Kentucky binnengedrongen en heeft het vuur geopend. Volgens gouverneur Matt Bevin schoot hij twee leeftijdgenoten dood. Een meisje overleed ter plekke, een klasgenoot bezweek later aan zijn verwondingen.

Er vielen negentien gewonden, van wie enkelen ernstig. Veertien van de slachtoffers werden geraakt door kogels. Zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht, enkelen per helikopter.

De politie heeft de vermoedelijke schutter gearresteerd. Over zijn motief zijn nog geen mededelingen gedaan. De jeugdige verdachte, die alleen handelde, zal moord en poging tot moord ten laste worden gelegd. Een ooggetuige vertelde dat bijna honderd leerlingen in paniek de Marshall County High School uit renden toen de schietpartij begon.

Marshall County ligt op een half uur rijden van Paducah, waar in 1997 een destijds veertienjarige jongen op school drie mensen doodschoot en vijf anderen verwondde. Dat gebeurde twee jaar voor het bloedbad op Columbine High School in Colorado. Sindsdien worden de Verenigde Staten met regelmaat opgeschrikt door schietpartijen op onderwijs-instellingen.