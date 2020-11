Twee doden bij schietpartij in Neurenberg

Bij een schietpartij in het Zuid-Duitse Neurenberg zijn zaterdag twee doden gevallen. Volgens lokale media werden een man en een vrouw dood op straat gevonden. In de omgeving is een man opgepakt die ervan wordt verdacht de schutter te zijn.

De politie is massaal uitgerukt. Een deel van de wijk Gebersdorf is afgezet.

De achtergrond van het schietincident is nog niet duidelijk, maar lokale media schrijven dat het waarschijnlijk om een conflict in de persoonlijke sfeer gaat. De relatie van de schutter tot de slachtoffers is volgens een politiewoordvoerster nog onduidelijk.