Twee doden bij protesten in Bolivia

In Bolivia hebben nieuwe protesten het leven gekost aan zeker twee mensen. De twee jonge mannen kwamen om het leven tijdens schermutselingen tussen aanhangers van de gevluchte leider Evo Morales en de veiligheidsdiensten. Ook aanhangers van interim-president Jeanine Áñez gingen woensdag de straat op.

Op diverse plekken in het land werden branden gesticht en winkels geplunderd. Volgens de Boliviaanse autoriteiten kwamen de twee mannen in de oostelijk provincie Santa Cruz om het leven.

De 60-jarige Morales nam zondag ontslag als president nadat grote onrust was ontstaan over vermeend gesjoemel bij de verkiezingen. Hij vluchtte vervolgens naar Mexico, dat hem asiel had aangeboden. Hij vindt dat hij het slachtoffer is geworden van een „staatsgreep”.

Áñez van de oppositiepartij Nationale Eenheid is nu aangesteld als interim-president. Zij wil zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen organiseren. De Verenigde Staten hebben, tot groot ongenoegen van Morales, de tijdelijke regering van Bolivia inmiddels erkend en Áñez met haar nieuwe functie gefeliciteerd.