Twee doden bij gijzeling in Franse supermarkt

Een gewapende man heeft in een supermarkt in het Zuid-Franse Trèbes acht mensen kort in gijzeling gehouden. Daarbij zijn twee doden gevallen. Dat melden Franse politiebronnen. De gijzelaar zou zich nu nog met een politie-onderhandelaar in de winkel bevinden.

De slager van de supermarkt zou bij de gijzelingsactie zijn gedood, vertelde de burgemeester van Trèbes Eric Ménassi tegen de lokale media. De gijzelaar zou een of meer granaten bij zich hebben.

De gijzelnemer zou volgens een Frans televisiezender hebben gezegd dat hij namens Islamitische Staat handelt.

De man zou de vrijlating hebben geëist van Salah Abdeslam, de enige terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015 die nog leeft. Abdeslam zit vast in Frankrijk.

Of de gijzelnemer nog leeft is niet duidelijk. Enkele Franse media meldden dat hij dood is.

Aan de gijzeling ging een schietpartij vooraf waarbij twee agenten onder vuur werden genomen. Een agent raakte daarbij gewond. De schutter verschanste zich vervolgens in de supermarkt van de keten Super U.

De Franse regering beschouwt de gijzeling als een terreurdaad. Dat zei premier Édouard Philippe.

Trèbes ligt vlakbij de toeristenplaats Carcassonne.