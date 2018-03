Bij een vliegtuigcrash van een F-18-gevechtstoestel in de buurt van Key West in Florida zijn beide piloten om het leven gekomen. Dat heeft de Amerikaanse marine via Twitter bevestigd.

De ‘Super Hornet’ is tijdens de aanvliegroute om te gaan landen in zee gestort. Het toestel was bezig met een trainingsvlucht zo’n twee kilometer van een marinebasis op Key West. De marine onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.